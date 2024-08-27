В розовом костюме и белых слингбэках: сестра Камалы Харрис на мероприятии в Чикаго

Младшая сестра кандидата в президенты США от Демократической партии, вице-президента Камалы Харрис – Мая Харрис – выступила во время национального съезда Демократической партии в Чикаго.

Майя Харрис / Фото: Associated Press

Юристка появилась там в эффектном деловом образе. На ней был розовый костюм, состоявший из двубортного удлиненного жакета и широких брюк-клеш, а также топ в тон.

Майя Харрис / Фото: Associated Press

Аутфит Майя дополнила белыми слингбэками на шпильках. Харрис сделала идеально ровную укладку, макияж с пышными ресницами и помадой шоколадного оттенка, уши украсила элегантными золотыми серьгами, шею – бриллиантовым кулоном на цепочке, а руки – золотыми браслетами и бриллиантовым кольцом.

Майя Харрис / Фото: Associated Press

Камала была одета в черный костюм и черную блузку с бантом. У нее была прическа с локонами, макияж с коричневой помадой и любимые жемчужные серьги в ушах.

Майя и Камалла Харрис / Фото: Associated Press

Напомним, Камала Харрис продемонстрировала на национальном съезде аутфит в костюме верблюжьего цвета и блузке с бантом.

Читайте также: