В розовом костюме и кейп-пальто: яркая королева Максима с мужем сходила на концерт

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

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В эти дни в странах Европы проходят памятные мероприятия, которые знаменуют 80-ю годовщину со дня окончания Второй мировой войны.

Король Виллем-Александр и королева Максима вчера побывали на концерт в честь Дня освобождения на реке Амстел в Амстердаме.

На королеве в этот день был яркий розовый костюм от Gucci и кейп-пальто бордового оттенка, в руках она держала розовый клатч из змеиной кожи, а туфли подобрала из замши на высоких шпильках. Королева дополнила свой образ цветочными серьгами-висюльками с рубинами и бриллиантами, подходящим браслетом и насыщенно красным маникюром. Волосы уложила красивыми волнами и сделала макияж.

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Король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

Ее муж король Виллем-Александр был в черном полосатой костюме, белой рубашке и черном галстуке в принт.

А несколькими днями ранее королева Максима в черном пальто и шляпе с вуалью приняла участие вместе с мужем в национальной церемонии поминовения у Национального памятника Второй мировой войны на площади Дам в Амстердаме.

Королева Максима / © Getty Images