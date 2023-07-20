В розовом костюме и кокетливой шляпе: королеву Маргрете II сфотографировали на яхте

Королева Дании Маргрете отправилась в свой летний отпуск, который, ей так необходим после проблем со здоровьем, с которыми монарх столкнулась в этом году и конфликтов с родственниками.
Ее Величество королеву сфотографировали на борту датской королевской яхты Даннеброг в гавани Сондерборг. 83-летняя Маргрете была в нежно-розовом платье прямого силуэта и коротком жакете, а также шляпе подобранной в тон наряда с белым цветком. Ее Величество надела белые перчатки и взяла белую сумку.
Маргрете II надела розовые серьги-клипсы и сделала яркий красный маникюр. А обута была в белые кожаные туфли без каблуков. С тех пор, как ей сделали операцию на спине, монарх передвигается с тростью.
Летние каникулы она проведет в королевской резиденции замка Граастен на юге страны.
Напомним, на днях королева достигла важной вехи, став самым долго правящим монархом в истории скандинавской страны, превосходя короля Кристиана IV.
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