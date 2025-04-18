- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 1 мин
В розовом костюме и на шпильках: премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась с вице-президентом США
Джорджа Мелони в деловом луке нежного оттенка встретила в Риме Джей Ди Венса.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сегодня, 18 апреля, встретила у правительственного офиса Palazzo Chigi в Риме вице-президента США Джей Ди Венса, приехавшего в Италию с официальным визитом. Они приняли участие в переговорах.
Госпожа Мелони в этот день продемонстрировала деловой образ в нежном оттенке. На ней был розовый костюм, состоявший из удлиненного двубортного жакета и широких брюк со стрелками. На политике также была белая рубашка и светло-розовые лакированные туфли на шпильках.
Джорджа сделала идеально ровную укладку и макияж с розовой помадой.
Напомним, Джорджа Мелони на встрече с президентом США Дональдом Трампом появилась в золотых серьгах от итальянского бренда Roberto Coin за почти 10 тысяч евро.