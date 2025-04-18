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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В розовом костюме и на шпильках: премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась с вице-президентом США

Джорджа Мелони в деловом луке нежного оттенка встретила в Риме Джей Ди Венса.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джорджа Мелони и Джей Ди Венс

Джорджа Мелони и Джей Ди Венс / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сегодня, 18 апреля, встретила у правительственного офиса Palazzo Chigi в Риме вице-президента США Джей Ди Венса, приехавшего в Италию с официальным визитом. Они приняли участие в переговорах.

/ © Associated Press

© Associated Press

Госпожа Мелони в этот день продемонстрировала деловой образ в нежном оттенке. На ней был розовый костюм, состоявший из удлиненного двубортного жакета и широких брюк со стрелками. На политике также была белая рубашка и светло-розовые лакированные туфли на шпильках.

/ © Associated Press

© Associated Press

Джорджа сделала идеально ровную укладку и макияж с розовой помадой.

/ © Associated Press

© Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони на встрече с президентом США Дональдом Трампом появилась в золотых серьгах от итальянского бренда Roberto Coin за почти 10 тысяч евро.

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