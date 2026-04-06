В розовом костюме и с бриллиантовым крестом на шее: невестка президента Трампа на празднике в Белом доме

Эрик и Лара Трамп / © Associated Press

Реклама

В Белом доме, в Вашингтоне, состоялось празднование Пасхи, в котором приняла участие семья президента США Дональда Трампа. Среди членов семьи был его старший сын Дональда Трампа — Эрик Трамп, его жена Лара с детьми.

Для такого события Лара выбрала нежный образ. На ней был розовый костюм, который состоял из однобортного жакета и прямых широких брюк со стрелками, и белая рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами. Наряд она скомбинировала с босоножками в тон.

Невестка президента сделала красивую прическу с локонами, макияж с нежно-розовым блеском, надела на лицо стильные черные солнцезащитные очки, уши украсила лаконичными серьгами, шею — цепочкой с большим крестом с бриллиантами, а руки — браслетами Van Cleef & Arpels.

Реклама

Эрик Трамп надел темно-синий костюм, белую рубашку и голубой галстук с принтом, которые скомбинировал с коричневыми кожаными туфлями.

Напомним, Лара Трамп на традиционном инаугурационном балу в прошлом году предстала в элегантном красном платье без бретелек.