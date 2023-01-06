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В розовом костюме и с брошью на груди: яркий образ Нэнси Пелоси в Конгрессе

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
90
Время на прочтение
1 мин
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В розовом костюме и с брошью на груди: яркий образ Нэнси Пелоси в Конгрессе

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

У политика прекрасное чувство стиля. Каждый ее выход это подтверждает.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси выпустила в Конгрессе на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Она появилась там в ярком деловом образе. На политике был белый топ и розовый костюм, состоявший из приталенного жакета и прямых брюк.

Нэнси Пелоси / © Associated Press
Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

К лацкану жакета Пелоси прикрепила брошь в виде американского флага.

Нэнси Пелоси / © Associated Press
Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Аутфит Нэнси дополнила аккуратной укладкой, макияжем с акцентом на розовой помаде и жемчужными серьгами.

Напомним, ранее Пелоси сфотографировали рядом с украинским флагом из Бахмута.

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Дата публикации
Просмотры
90
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