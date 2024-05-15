В розовом костюме и с красивым кулоном на шее: кронпринцесса Виктория приехала на важное мероприятие

Ее высочество присутствовала на праздновании 25-летия Страмадагена в Стокгольме.

День Страмы – это шведская стратегическая программа борьбы с устойчивостью к антибиотикам, была сформирована как добровольная сеть органов власти и организаций на национальном уровне. Главная цель - сохранить эффективность антибиотиков у людей и животных.

На мероприятие, которое состоялось в историческом отеле Hasselbacken в Стокгольме, кронпринцесса Виктория приехала в нежно-розовом брючном костюме, под жакет надела топ чуть светлее по тону, подобрала клатч из змеиной кожи и обула замшевые коричневые туфли-лодочки на каблуках. Виктория собрала волосы в низкий пучок, сделала дневной натуральный макияж, надела серьги-висюльки с камнями и золотое украшение с подвеской на шее.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Шведская принцесса любит носить брючные костюмы, и они ей очень к лицу. Одним из любимых демократичных брендов принцессы является Zara.

Кронпринцесса Виктория в костюме от Zara / Фото: Getty Images