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В розовом костюме и с массивным ожерельем: 86-летняя бывшая спикер палаты представителей США выступила на митинге
Нэнси Пелоси появилась на мероприятии в нежном деловом образе.
Бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси приняла участие в митинге, посвященном вопросам здравоохранения, который состоялся в медицинском центре Affinia Healthcare в Фергюсоне.
Для мероприятия Пелоси выбрала деловой розовый костюм, состоящий из приталенного однобортного жакета и прямых брюк, а также светло-голубой топ. Наряд она дополнила белыми слингбэками на устойчивых каблуках.
Шею Нэнси украшало массивное ожерелье из крупных бусин голубого, серого и золотистого оттенков, уши — серьги-шарики, а на руках были браслеты, часы и кольца.
Политик сделала прическу с объемом у корней и макияж с красной помадой.
Напомним, Нэнси Пелоси в пудровом костюме побывала на гала-концерте в Нью-Йорке.