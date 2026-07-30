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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
39
Время на прочтение
1 мин

В розовом костюме и с массивным ожерельем: 86-летняя бывшая спикер палаты представителей США выступила на митинге

Нэнси Пелоси появилась на мероприятии в нежном деловом образе.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси приняла участие в митинге, посвященном вопросам здравоохранения, который состоялся в медицинском центре Affinia Healthcare в Фергюсоне.

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Для мероприятия Пелоси выбрала деловой розовый костюм, состоящий из приталенного однобортного жакета и прямых брюк, а также светло-голубой топ. Наряд она дополнила белыми слингбэками на устойчивых каблуках.

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Шею Нэнси украшало массивное ожерелье из крупных бусин голубого, серого и золотистого оттенков, уши — серьги-шарики, а на руках были браслеты, часы и кольца.

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Политик сделала прическу с объемом у корней и макияж с красной помадой.

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Нэнси Пелоси / © Associated Press

Напомним, Нэнси Пелоси в пудровом костюме побывала на гала-концерте в Нью-Йорке.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
39
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