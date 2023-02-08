В розовом костюме и с украинским флагом на груди: Нэнси Пелоси на выступлении Байдена

Вчера, 7 февраля, экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила выступление президента США Джо Байдена с речью о состоянии страны на совместной сессии Конгресса в Капитолии в Вашингтоне.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Для такого события Пелоси выбрала яркий образ. На ней был деловой брючный костюм розового цвета и белый топ. К лацкану жакета она прикрепила золотую брошь, которая состояла из золотого круга и двух флагов – американского и украинского.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Конгрессмен сделала укладку с прикорневым объемом, макияж с розовой помадой и украсила уши жемчужными серьгами-пусетами.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Напомним, Нэнси Пелоси вместе со своим мужем сходила на концерт в Лос-Анджелесе. В тот день она продемонстрировала женственный образ в голубом обтягивающем платье с асимметричным вырезом.

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