В розовом костюме и с украинским флагом на груди: Нэнси Пелоси в ярком образе выступила в Лондоне

Бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила в Chatham House в Лондоне, где обсудила вызовы американской демократии и важность лидерства в год выборов.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Политик продемонстрировала яркий деловой образ. На ней был белый топ и розовый костюм, состоявший из жакета с одной розовой пуговицей и прямых брюк со стрелками.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Наряд Пелоси скомбинировала с розовыми остроносыми замшевыми туфлями-лодочками.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Нэнси сделала укладку с локонами, макияж с розовым оттенком помады, шею она украсила жемчужным ожерельем, а к лацкану прикрепила значок в виде американского и украинского флагов.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Напомним, Нэнси Пелоси на шоу "Good Morning America" надела небесно-голубой костюм, состоявший из удлиненного жакета и широких брюк со стрелками.

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