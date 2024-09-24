В розовом костюме и с украшениями: Джилл Байден на встрече с Еленой Зеленской

73-летняя первая леди США выглядела красиво на мерпориятии в Нью-Йорке.
Джилл Байден вместе с Еленой Зеленской приняли участие в мероприятии "Обеспечение будущего детям: преодоление новых вызовов для мягкой силы", которое состоялось на полях Саммита будущего и 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Первая леди США выбрала для своего появления красивый деловой образ. На ней был розовый костюм, состоявший из платья-футляра и приталенного однобортного жакета.
Джилл сделала традиционную укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах, в ушах были бриллиантовые серьги, на шее – цепочки с подвесками, на запястье – жемчужный браслет, а к лацкану она прикрепила изысканную брошь с бриллиантами.
Елена Зеленская же продемонстрировала деловой образ в бежевом брючном костюме и с интересной брошью.
Напомним, Джилл Байден на мероприятии в Белом доме появилась в молочно-белом брючном костюме Schiaparelli с застежкой в виде золотого замка и с золотыми пуговицами на манжетах.
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