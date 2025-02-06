В розовом костюме и топе цвета бордо: элегантная королева Летиция на мероприятии во дворце

Это заседание должно было состояться в ноябре, но было отложено из-за урагана ДАНА, обрушившегося на Валенсию. На этом мероприятии была вручена престижная премия "Ñ" — награда, которая отмечает работу выдающихся личностей в международной проекции испанского языка. В этом году ее получает корейский испанист Пак Чул, почетный профессор испанской литературы в Университете Ханкук в Южной Корее.

По этому случаю королева Летиция надела элегантный костюм Hugo Boss бледно-розового цвета, который мы уже видели на ней раньше в 2019 году на выставке в Мадриде.

Король Филипп VI и королева Летиция / Фото: Getty Images

Под блейзер Летиция надела бордовый топ и ему в тон подобрала туфли-лодочки из лаковой кожи. У нее на лице был макияж в любимых розовых оттенках, волосы распущены и красиво уложены, а в ушах сверкали серьги-висюльки с рубинами и бриллиантами. На пальце у нее было кольцо Coreterno.

Король Филипп VI был облачен в серый костюм в клетку, голубую рубашку и галстук в принт, подобранный в тон наряда его супруги.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

А недавно мы показывали, как королева Летиция повторила образ, в котором блистала во время визита в Данию с королевой Мэри.

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