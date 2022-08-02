В розовом костюме и туфлях с перфорацией: Нэнси Пелоси в нежном образе приехала в Тайвань

По словам спикера Палаты представителей США, этот визит свидетельствует о "непреклонной преданности Америки в поддержке демократии Тайваня".
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Тайвань. Из самолета в аэропорту Тайбэя политик вышла в нежном деловом образе.
На ней был розовый брючный костюм, белый топ и белые туфли с перфорацией и на шпильках.
Свой аутфит она дополнила массивным жемчужным ожерельем, жемчужными серьгами и белой защитной маской.
В этом же образе спикер появилась сегодня, 2 августа, в Малайзии на встрече со спикером парламента страны Азхаром Азизаном Харуном.
К слову, Пелоси опубликовала на своей странице в Twitter официальное заявление о своем визите в Тайвань.
"Визит нашей делегации Конгресса на Тайвань свидетельствует о непреклонной преданности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии. Наши переговоры с руководством Тайваня еще раз подтверждают нашу поддержку нашего партнера и продвигают наши общие интересы, в частности продвижение свободного и открытого Индийско-Тихоокеанского региона" – отметила политик.
Напомним, госпожа Пелоси выступила на недавней пресс-конференции в изумрудном костюме, к которому прикрепила значок в виде украинского флага.
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