В розовом костюме и туфлях с перфорацией: Нэнси Пелоси в нежном образе приехала в Тайвань

По словам спикера Палаты представителей США, этот визит свидетельствует о "непреклонной преданности Америки в поддержке демократии Тайваня".

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Тайвань. Из самолета в аэропорту Тайбэя политик вышла в нежном деловом образе.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

На ней был розовый брючный костюм, белый топ и белые туфли с перфорацией и на шпильках.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Свой аутфит она дополнила массивным жемчужным ожерельем, жемчужными серьгами и белой защитной маской.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

В этом же образе спикер появилась сегодня, 2 августа, в Малайзии на встрече со спикером парламента страны Азхаром Азизаном Харуном.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

К слову, Пелоси опубликовала на своей странице в Twitter официальное заявление о своем визите в Тайвань.

"Визит нашей делегации Конгресса на Тайвань свидетельствует о непреклонной преданности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии. Наши переговоры с руководством Тайваня еще раз подтверждают нашу поддержку нашего партнера и продвигают наши общие интересы, в частности продвижение свободного и открытого Индийско-Тихоокеанского региона" – отметила политик.

Напомним, госпожа Пелоси выступила на недавней пресс-конференции в изумрудном костюме, к которому прикрепила значок в виде украинского флага.

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