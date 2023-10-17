В розовом костюме и замшевых туфлях-лодочках: 83-летняя Нэнси Пелоси продемонстрировала яркий аутфит

Экс-спикер Палаты представителей США своим прекрасным видом подтверждает, что возраст – это просто цифры в паспорте.

Нэнси Пелоси приняла участие в разговоре на The 92nd Street Y в Нью-Йорке.

Для своего появления 83-летняя политик выбрала яркий деловой лук, который очень ей идет. На Пелоси был розовый костюм, состоявший из прямых брюк со стрелками и удлиненного жакета с пуговицей, и белый топ. Она выглядела прекрасно и стройно.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Наряд Пелоси дополнила розовыми замшевыми туфлями-лодочками.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Нэнси сделала прическу с прикорневым объемом и боковым пробором, макияж с помадой малинового оттенка и украсила уши массивными жемчужными серьгами-пусетами. На руке у нее были серебряные часы. Молочный маникюр завершил аутфит политика.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Напомним, Нэнси Пелоси любит носить брючные костюмы. На фестиваль еврейского кино в Сан-Франциско она пришла в голубом костюме и в голубых туфлях.

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