В розовом костюме и с жемчужными украшениями: пресс-секретарь Байдена встретила пасхального кролика на брифинге

Карин Жан-Пьер продемонстрировала весенние обновки.
Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – выступила на очередном брифинге в Вашингтоне. Там ее ждал сюрприз – за трибуной стоял большой пасхальный кролик, одетый в желтое клетчатое платье с голубым воротником.
Сама же Карин продемонстрировала нежный деловой образ. На ней был розовый брючный костюм и белый топ с волнистым вырезом.
Жан-Пьер пополнила свою коллекцию украшений: в ушах у нее были лаконичные жемчужные серьги, а на шее – жемчужный кулон на серебряной цепочке.
Фирменные кудри и макияж с розовой помадой завершили аутфит пресс-секретаря.
Напомним, в прошлый раз Жан-Пьер вышла к журналистам в романтическом гипюровом платье миди красного цвета с рукавами три четверти и плечами-фонариками.
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