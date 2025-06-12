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В розовом костюме и нюдовых туфлях: глава украинской правозащитной организации Александра Матвийчук встретилась с королем Чарльзом
Король Чарльз III провел аудиенцию с главой Центра гражданских свобод Александрой Матвийчук в Букингемском дворце в Лондоне.
«Центр гражданских свобод — украинская правозащитная организация, работающая над защитой прав человека, поддержанием демократии и поддержкой гражданского общества в Украине.
Организация была основана в 2007 году и получила международное признание, когда в 2022 году ей была присуждена Нобелевская премия мира», — говорится в сообщении в Instagram британской королевской семьи.
Монарх был в темно-синем костюме и обут в черные лаковые туфли, а госпожа Матвийчук облачилась в нежно-розовый юбочный костюм и нюдовые туфли на невысоких каблуках.
Напомним, ранее мы рассказывали, как британская королевская семья поддерживает Украину во время полномасштабного вторжения России в Украину.