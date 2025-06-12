ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
540
Время на прочтение
1 мин

В розовом костюме и нюдовых туфлях: глава украинской правозащитной организации Александра Матвийчук встретилась с королем Чарльзом

Король Чарльз III провел аудиенцию с главой Центра гражданских свобод Александрой Матвийчук в Букингемском дворце в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз и Александра Матвийчук

Король Чарльз и Александра Матвийчук / © Getty Images

«Центр гражданских свобод — украинская правозащитная организация, работающая над защитой прав человека, поддержанием демократии и поддержкой гражданского общества в Украине.

Организация была основана в 2007 году и получила международное признание, когда в 2022 году ей была присуждена Нобелевская премия мира», — говорится в сообщении в Instagram британской королевской семьи.

Король Чарльз и Александра Матвийчук / © Getty Images

Король Чарльз и Александра Матвийчук / © Getty Images

Монарх был в темно-синем костюме и обут в черные лаковые туфли, а госпожа Матвийчук облачилась в нежно-розовый юбочный костюм и нюдовые туфли на невысоких каблуках.

Напомним, ранее мы рассказывали, как британская королевская семья поддерживает Украину во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie