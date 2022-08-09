В розовом кружевном костюме: министр иностранных дел Южной Африки на деловой встрече

Наледи Пандор встретилась с государственным секретарем США.
Министр иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор на днях встречала у себя в гостях в Претории государственного секретаря США Энтони Блинкена.
Для деловой встречи Пандор выбрала розовое кружевное платье макси и такой же жакет без воротника. К наряду она обула черные балетки и подобрала небольшую черную сумочку.
Свой образ министр завершила серьгами-гвоздями и прической с африканскими косичками.
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