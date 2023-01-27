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В розовом кружевном платье и с серьгами-цветами: принцесса Како на мероприятии в Токио

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2291
Время на прочтение
1 мин
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В розовом кружевном платье и с серьгами-цветами: принцесса Како на мероприятии в Токио

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Принцесса Японии в ярком аутфите выступила на церемонии.

Принцесса Како приняла участие в состоявшейся в Токио церемонии столетия Японской теннисной ассоциации. Там она выступила с речью.

Для такого события Како выбрала красивый образ. На ней было розовое кружевное платье ниже колен. В руках она держала белую папку и маленький белый клатч.

Принцесса Како / © Getty Images
Принцесса Како / Фото: Getty Images

Принцесса сделала скромную прическу, уши украсила розовыми серьгами в виде цветов, а шею – серебряной цепочкой.

Принцесса Како / © Getty Images
Принцесса Како / Фото: Getty Images

Напомним, в честь своего 28-летия Како снялась в фотосессии, в которой предстала в кремовом свитере, бежевой плиссированной юбке миди и кремовом полупальто с капюшоном.

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Дата публикации
Просмотры
2291
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