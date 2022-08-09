В розовом мини-платье с декольте и рюшами: Тори Спеллинг продемонстрировала гламурный лук

Звезда популярного в 90-х телесериала "Беверли-Хиллз, 90210" и мать пятерых детей примерила красивый наряд.

Тори Спеллинг продемонстрировала поклонникам в Instagram свой новый гламурный образ. На снимках актриса предстала в розовом мини-платье с рюшами на юбке и вырезами на талии. Наряд также имел пикантное декольте.

К наряду звезда надела колготки в сетку и белые босоножки на высокой платформе и каблуке.

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Тори сделала себе укладку с локонами, макияж с акцентом на помаде розового оттенка и завершила аутфит золотыми украшениями.

Позировала для фото Спеллинг с охлаждающим коктейлем в руке.

Напомним, Тори обожает эпатировать публику своими эффектными луками. На одно из мероприятий она пришла в боди и прозрачном платье.

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