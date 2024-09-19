В розовом наряде и бархатных туфлях: яркий выход пресс-секретаря Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер любит выбирать для своих рабочих луков яркие цвета.

Вот и в этот раз на пресс-брифинг в Вашингтоне она надела розовый наряд, состоявший из жакета с разрезами по бокам и короткой юбки с завязками, а также черный топ.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Аутфит Карин дополнила любимыми бархатными туфлями бежевого оттенка на шпильках.

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

У нее была объемная укладка с кудрями и макияж с персиковыми тенями и розовой помадой. Уши Жан-Пьер украсила золотыми серьгами-кольцами, шею – золотой цепочкой с подвеской, а руки – браслетами.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Карин Жан-Пьер вышла к журналистам в желтом костюме, состоявшем из приталенного жакета с асимметричным низом и юбки-карандаша, а также в черно-белой рубашке с интересным принтом.

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