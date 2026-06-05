В розовом наряде с 3D-цветком: исполняющая обязанности президента Венесуэлы приехала в Индию

Делси Родригес / © Associated Press

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Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес с рабочим визитом посетила Нью-Дели. Там она встретилась с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Делси Родригес и Нарендра Моди / © Associated Press

Для встречи политик выбрала красивый нежный образ. На ней был розовый костюм, состоящий из блузки на запах с баской и юбкой-карандашом. Наряд был украшен в зоне декольте розовым 3D-цветком.

Делси Родригес и Нарендра Моди / © Associated Press

Аутфит Делси дополнила остроносыми туфлями цвета металлик на шпильках. У нее были распущенные волосы, легкий макияж, оптические очки в темной оправе на лице, серьги-кольца в ушах, браслеты и кольца на руках.

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Делси Родригес / © Associated Press

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