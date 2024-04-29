В розовом наряде с вырезом и камнями: элегантная Джилл Байден на ужине

Джилл Байден приняла участие в ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Washington Hilton.

Для такого события первая леди выбрала эффектный розовый наряд с вырезом, обшитым камнями.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл сделала элегантную прическу, выпустив локоны, макияж с розовыми тенями и черным карандашом, а также французский маникюр. В ушах у нее были длинные серьги с камнями, а на шее – золотые изящные цепочки с подвесками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден в белоснежном наряде и с локонами выступила на музыкальном концерте.

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