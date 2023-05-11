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В розовом пальто и цветочных слингбэках: Джилл Байден продемонстрировала роскошный образ

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
871
Время на прочтение
2 мин
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В розовом пальто и цветочных слингбэках: Джилл Байден продемонстрировала роскошный образ

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди США обожает носить яркие ансамбли.

Джилл Байден на прошлой неделе посетила Лондон, чтобы поучаствовать в коронации Чарльза III. В рамках своего визита она встретилась с супругой премьер-министра Великобритании Акшатой Мурти.

Акшата Мурти и Джилл Байден / © Associated Press
Акшата Мурти и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для этой встречи первая леди выбрала эффектный образ. На ней было розовое пальто с одной пуговицей и завязкой-бантом, из-под которого выглядывало платье такого же цвета.

Наряд первой леди дополнила любимыми белыми слингбэками J'Adior с цветочным принтом. На Даунинг-стрит, 10 она шла под прозрачным зонтом, и это выглядело мило.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Платиновые волосы Джилл Байден уложила в красивые локоны и сделала макияж смоки-айс. В ушах у нее были жемчужные серьги, а на руке у нее были браслеты – золотой и жемчужный.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Акшата Мурти продемонстрировала милый аутфит в черном платье с цветочным сине-белым принтом и рукавами и подолом в квадраты.

Акшата мурти и Джилл Байден / © Associated Press
Акшата мурти и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, на коронации Чарльза III Джилл Байден появилась в наряде василькового оттенка от Ralph Lauren, состоявшего из платья-футляра длины меди и приталенного жакета на молнии сбоку. Лук Байден дополнила синими перчатками и бежевым клатчем. Первая леди и ее внучка Финнеган продемонстрировали символический тандем в цветах украинского флага – сине-желтый.

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Дата публикации
Просмотры
871
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