В розовом пальто и платье с цветами: королева Елизавета II посетила музей в Шотландии

В розовом пальто и платье с цветами: королева Елизавета II посетила музей в Шотландии

Королева Елизавета II продолжает посещать мероприятия в рамках недели, которую монарх проводит в Шотландии.

Вчера, 29 июня, королева Великобритании посетила открытие музея горцев Аргайл и Сазерленд во время посещения замка Стерлинг в Стерлинге. Также Ее Величество открыла мемориальную доску в ознаменование открытия этого музея.

Королева Елизавета II / Getty Images

В этот день на публике Елизавета II появилась в холодно-розовом пальто и шляпе с цветами. Под пальто у монарха было белое платье с цветочным принтом, также она была в белых перчатках, туфлях от Anello & Davide, с сумкой от бренда Launer, на ее пальто была традиционно пришпилена брошь, а на шее и в ушах были жемчужные украшения. Королева много улыбалась и пребывала в отличном настроении. На лице у нее был макияж с яркой помадой на губах.

Королева Елизавета II / Getty Images

Королева Елизавета II отправилась в Шотландию на Холирудскую неделю, как это всегда делала ранее до пандемии. Ее сопровождал принц Уильям, который посетил с ней несколько мероприятий.

Королева Елизавета II / Getty Images

Королева Елизавета II и принц Уильям / Getty Images

Вчера Уильям вернулся в Лондон, где вместе с женой Кэтрин и старшим сыном Джорджем присутствовал на футбольной матче между сборными Англии и Германии.

Кейт и Уильям с сыном Джорджем на Уэмбли / Getty Images

Сегодня к королеве Елизавете II в этой поездке присоединится ее дочь принцесса Анна.

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Королева Елизавета II в Шотландии (8 фото)

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