В розовом пальто и с цветочным браслетом: Джилл Байден встретилась со школьниками

В розовом пальто и с цветочным браслетом: Джилл Байден встретилась со школьниками

Первая леди США продемонстрировала нежный аутфит.

Джилл Байден принимала у себя в гостях в Белом доме детей и сотрудников из начальной школы Эйтона. Первая леди пообщалась с ними и провела экскурсию по резиденции.

Джилл Байден / Associated Press

По такому случаю жена президента выбрала нежный аутфит. На ней было светло-розовое пальто свободного кроя, которое она сочетала со светлыми замшевыми босоножками на шпильках и светлыми колготками в сетку.

Джилл Байден / Associated Press

На лицо Джилл надела две маски – черную, а сверху розовую. Руку она украсила браслетом с нежными цветами, а уши – красивыми серьгами в виде цветов.

Джилл Байден / Associated Press

Укладка с локонами и макияж с акцентом на глазах завершили образ.

Джилл Байден / Associated Press

Ранее госпожа Байден продемонстрировала на мероприятии в Белом доме нежный лук в белом костюме с золотыми декоративными пуговицами, который состоял из блузки и юбки-карандаша. Наряд отлично сидел на ее фигуре.

Джилл Байден / Associated Press

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