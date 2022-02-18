В розовом пальто и с цветочным браслетом: Джилл Байден встретилась со школьниками

Первая леди США продемонстрировала нежный аутфит.
Джилл Байден принимала у себя в гостях в Белом доме детей и сотрудников из начальной школы Эйтона. Первая леди пообщалась с ними и провела экскурсию по резиденции.
По такому случаю жена президента выбрала нежный аутфит. На ней было светло-розовое пальто свободного кроя, которое она сочетала со светлыми замшевыми босоножками на шпильках и светлыми колготками в сетку.
На лицо Джилл надела две маски – черную, а сверху розовую. Руку она украсила браслетом с нежными цветами, а уши – красивыми серьгами в виде цветов.
Укладка с локонами и макияж с акцентом на глазах завершили образ.
Ранее госпожа Байден продемонстрировала на мероприятии в Белом доме нежный лук в белом костюме с золотыми декоративными пуговицами, который состоял из блузки и юбки-карандаша. Наряд отлично сидел на ее фигуре.
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