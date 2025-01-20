В розовом пальто и с цветочными серьгами: жена вице-президента Джея Ди Венса в нежном луке появилась на инаугурации

Избранный вице-президент Джей Ди Вэнс и его супруга Уша Вэнс посетили утреннюю службу в церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, которая состоялась перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. После чего супруги прибыли на церемонию в Капитлолии.

Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс / Фото: Associated Press

Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс / Фото: Associated Press

Уша выбрала для своего появления нежный аутфит. На ней было розовое пальто А-силуэта с тонким поясом в тон и таким же шарфом. Наряд она скомбинировала с перчатками и замшевыми остроносыми сапогами пудрового цвета.

Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс / Фото: Associated Press

Миссис Вэнс сделала элегантную прическу, макияж с розовой помадой и украсила уши романтическими серьгами в виде цветов.

Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс / Фото: Associated Press

Напомним, Уша Вэнс на светском вечере в Национальном музее строительства в Вашингтоне предстала в элегантном бархатном черном платье макси от Oscar de la Renta.

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