В розовом пальто и с улыбкой: королеву Елизавету II торжественно приветствовали на каникулах в Балморале

В розовом пальто и с улыбкой: королеву Елизавету II торжественно приветствовали на каникулах в Балморале

Королева Елизавета II сегодня появилась на публичном мероприятии в Шотландии, впервые с того момента, как уехала на летние каникулы.

Ее Величество сегодня официально приветствовали в замке Балморал – любимой летней резиденции Елизаветы II и ее покойного мужа принца Филиппа. Это первый отпуск монарха, который она проведет без мужа в этом поместье. Но ожидается, что к ней присоединятся другие члены семьи. И даже Сара Йоркская, которую ранее такими приглашениями не жаловали.

Королева Елизавета II / Getty Images

Королева посетила небольшую церемонию у ворот Замка, осмотрела Почетный караул и встретила талисмана Королевского полка Шотландии, младшего капрала Шетлендского пони Круачана IV.

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95-летняя королева прибыла в поместье Абердиншир в конце июля и обычно остается здесь до начала октября. Сегодняшняя скромная церемония официально знаменует начало пребывания Ее Величества на отдыхе.

Елизавета II появилась на публике в розовом твидовом пальто, под которым было платье с цветочным принтом и плиссированным подолом, и шляпа с цветами была подобрана в тон. В ушах у королевы были жемчужные серьги, на шее - жемчужное колье, а на груди - брошка главнокомандующего Королевского полка Шотландии. Завершали образ любимая лаковая сумка от Launer и туфли на каблуках от Anello & Davide.

Королева Елизавета II / Getty Images

На такой церемонии королеву обычно встречали каждый год, но в 2020 году пандемия внесла свои коррективы. Как пишет Daily Mail, Елизавета II жаждет, чтобы люди скорее вернулись к нормальной жизни. И надеется устроить в этом году во время отдыха барбекю для членов своей семьи в замке.

Королева Елизавета II / Getty Images

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Королева Елизавета II в Шотландии (13 фото)

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