В розовом пальто и шляпе с цветком: красивый выход королевы Максимы на торжественном мероприятии

Принцесса Оранская Катарина-Амалия вчера отпраздновала 18-летие.

По этому случаю сегодня принцесса была представлена ​​в Государственном совете. На официальное мероприятие она приехала со своими родителями – королевой Максимой и королем Виллемом-Александром.

Королевскую семью сфотографировали, когда они направлялись на внеочередное заседание Государственного совета в Бальзаале, в Гааге. Этот официальный момент является историческим. Ранее до восшествия на трон Виллема-Александра в Нидерландах правили королевы – королева Беатрикс (мать Виллема-Александра) и королева Юлианна (мать Беатрикс). Весь XX век в Нидерландах царствовали только женщины. И, вероятно, в XXI веке эта традиция снова вернется. Хотя недавно Катарина-Амалия и заявила в своей биографической книге, что не чувствует себя готовой стать королевой и попросит свою мать вмешаться, если ее отец, король Виллем-Александр, которому 54 года, внезапно скончается.

Королева Максима и король Виллем-Александр с дочерью принцессой Катариной-Амалией / Getty Images

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Сегодня на мероприятие поддержать дочь приехала королева Максима. Она была в ярком розовом пальто с широким поясом на талии и в шляпе с большим цветком. На ней были перчатки, а в руках - клатч и кейп-пальто. Максима была в туфлях-лодочках, с распущенными волосами и серьгами-гвоздиками в ушах.

Катарина-Амалия сегодня одета в асимметричное платье миди с мелким цветочным принтом, пальто и черные туфли на каблуках. В руках у нее клатч, а волосы распущены. Ее отец король Виллем-Александр был одет в костюм.

Король Виллем-Александр с дочерью принцессой Катариной-Амалией / Getty Images

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