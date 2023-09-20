В розовом пальто и шляпе-таблетке: королева Камилла с королем Чарльзом прибыли во Францию

Королевская чета уже прибыла в аэропорт Орли и готовится к блестящему государственному банкету в Версальском дворце, который состоится сегодня вечером.

Король Чарльз и королева Камилла приехали во Францию / Фото: Associated Press

В аэропорту Чарльза и Камиллу приветствовала премьер-министр Франции Элизабет Борн от имени президента Эммануэля Макрона и правительства Франции. А также посол Великобритании во Франции Ее Превосходительство дама Менна Роулингс и посол Франции в Соединенном Королевстве Ее Превосходительство Элен Треэ-Дюшен.

Король Чарльз и королева Камилла приехали во Францию / Фото: Associated Press

Их первая остановка была у Триумфальной арки, где короля и королеву официально приветствовали президент Эммануэль Макрон и его супруга Брижит. К слову, Триумфальная арка была тем местом, где мать Чарльза, покойная королева Елизавета II, получила торжественный прием во Франции во время своего последнего государственного визита туда в 2014 году.

Король Чарльз и королева Камилла приехали во Францию / Фото: Associated Press

76-летняя Камилла сегодня была в розовом платье-пальто из шерстяного крепа от Fiona Clare, в розовой шляпе-таблетке с узором в виде листьев от Philip Treacy, а в руках держала серую сумку Charlotte Elizabeth. У королевы на шее было жемчужное ожерелье с бриллиантовой застежкой, а также она надела жемчужные серьги-клипсы (уши у Камиллы не проколоты).

Король Чарльз и королева Камилла приехали во Францию с Эммануэлем и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Чарльз был в темно-синем костюме в полоску, белоснежной рубашке и подобрал пестрый галстук. Монарх всегда уделяет внимание таким элементам, как платок в нагрудном кармане, в этот раз он был подобран в тон галстука.

Король Чарльз и королева Камилла приехали во Францию / Фото: Associated Press

Этим вечером король и королева станут почетными гостями на государственном банкете в Версальском дворце, устроенном президентом Макроном.

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