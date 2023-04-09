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В розовом пальто и в бежевых сапогах: герцогиня Эдинбургская с мужем и сыном на пасхальной службе

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
353
Время на прочтение
1 мин
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В розовом пальто и в бежевых сапогах: герцогиня Эдинбургская с мужем и сыном на пасхальной службе

Герцог и герцогиня Эдинбургские с сыном Джеймсом / Фото: Getty Images

Герцог и герцогиня Эдинбургские посетили пасхальную службу с остальными членами королевской семьи сегодня.

Софи приехала в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке в розовом пальто от Catherine Walker & Co, к которому подобрала бежевую шляпу интересной формы от Philip Treacy, высокие сапоги на невысоких квадратных каблуках от и клатч-конверт Sophie Habsburg.

Герцог и герцогиня Эдинбургские с сыном Джеймсом / © Associated Press
Герцог и герцогиня Эдинбургские с сыном Джеймсом / Фото: Associated Press

Герцогиня Эдинбургская распустила волосы, сделала легкий макияж и надела серьги в виде цветка с разноцветными камнями.

Ее супруг принц Эдвард, герцог Эдинбургский был в черном классическом костюме, белой рубашке и в синем галстуке с розовым принтом, видимо подбирал в тон пальто супруги. А сын Джеймс надел темно-синий костюм, белую рубашку и неброский галстук.

Герцог и герцогиня Эдинбургские с сыном Джеймсом / © Getty Images
Герцог и герцогиня Эдинбургские с сыном Джеймсом / Фото: Getty Images

Это первый публичный выход супругов с новыми титулами, которые король Чарльз присвоил им в прошлом месяце на день рождения принца Эдварда.

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Дата публикации
Просмотры
353
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