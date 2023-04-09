В розовом пальто и в бежевых сапогах: герцогиня Эдинбургская с мужем и сыном на пасхальной службе

Герцог и герцогиня Эдинбургские посетили пасхальную службу с остальными членами королевской семьи сегодня.
Софи приехала в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке в розовом пальто от Catherine Walker & Co, к которому подобрала бежевую шляпу интересной формы от Philip Treacy, высокие сапоги на невысоких квадратных каблуках от и клатч-конверт Sophie Habsburg.
Герцогиня Эдинбургская распустила волосы, сделала легкий макияж и надела серьги в виде цветка с разноцветными камнями.
Ее супруг принц Эдвард, герцог Эдинбургский был в черном классическом костюме, белой рубашке и в синем галстуке с розовым принтом, видимо подбирал в тон пальто супруги. А сын Джеймс надел темно-синий костюм, белую рубашку и неброский галстук.
Это первый публичный выход супругов с новыми титулами, которые король Чарльз присвоил им в прошлом месяце на день рождения принца Эдварда.
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