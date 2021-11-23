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В малиновом пальто и жемчугах: Джилл Байден встретила рождественскую елку

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В малиновом пальто и жемчугах: Джилл Байден встретила рождественскую елку

Джилл Байден / Associated Press

В Белый дом доставили рождественское дерево.

Вчера, 22 ноября, в Белом доме официально начали готовиться к Рождеству

Джилл Байден приняла главный атрибут праздника – рождественскую елку, которая традиционно будет установлена в Голубой комнате.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Associated Press

Дерево привезли на зеленой повозке, украшенной рождественскими венками и запряженной двумя лошадьми. В этот момент играла композиция O Christmas Tree.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Associated Press

Елку, высотой 6 метров, доставили из округа Эш, штат Северная Каролина.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Associated Press

Джилл осмотрела елку и оторвала веточку, которую дала годовалому внуку – Бо Байдену, сыну Хантера Байдена.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Associated Press

В этот день первая леди выглядела прекрасно. Она была в отличном настроении. Госпожа Байден была одета в малиновое пальто, под которым на ней был белый наряд, и черные замшевые сапоги.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Associated Press

Шею украшало жемчужное длинное ожерелье, а уши – жемчужные серьги-пусеты. Байден сделала себе укладку с локонами и макияж с акцентом на глазах.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Associated Press

Напомним, в прошлом году рождественскую елку встречала бывшая первая леди США - Мелания Трамп. Для такого события она выбрала выбрала стильный лук. На ней было оверсайз-пальто с принтом "гусиная лапка" от бренда Balenciaga и черные замшевые ботильоны на шпильке. Свой аутфит Трамп дополнила черными кожаными перчатками. 

Мелания Трамп / © Associated Press
Мелания Трамп / Associated Press
Мелания Трамп / © Getty Images
Мелания Трамп / Getty Images

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