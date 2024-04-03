В розовом пальто и жемчужных серьгах: красивая Джилл Байден на празднике в Белом доме

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден в честь Пасхи (31 марта христиане западного обряда праздновали Пасху) устроили на территории Белого дома празднование, украшенной тематическими декорациями в виде пасхальных яиц и зайцев.

Президентские супруги сначала поздравили гостей с балкона Голубой комнаты. Они выступили с речью.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Затем Байдены вышли к публике вместе с вице-президентом Камалой Харрис и ее мужем Дагом Эмхоффом.

Джилл и Джо Байдены, Камала Гаррис и Даг Эмгофф / Фото: Associated Press

А дальше они наблюдали, как дети и их родители катали пасхальные яйца.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Еще Джилл Байден в саду Жаклин Кеннеди прочитала ребятишкам книгу "Бурый медведь".

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Публику также развлекали люди, переодетые в пасхальных зайцев.

Первая леди выглядела в этот день красиво. На ней было элегантное розовое пальто на забор с бантиком, розовая водолазка и замшевые темно-бежевые сапоги на каблуках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфит Джилл дополнила прической с локонами, макияжем смоки-айс, серьгами с жемчугом и золотыми браслетами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

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