В розовом пальто из веганской кожи: стильная Сара Йоркская посетила Лос-Анджелес

Сара Йоркская приехала в Лос-Анджелес и уже успела попасть под прицел фотографов.

63-летняя Сара посетила последний день кинофестиваля в Лос-Анджелесе, куда приехала в розовом плаще из веганской кожи от Alice + Olivia, в котором ранее уже снималась в фотосете, и подобрала к нему темную шелковую блузку с рюшами от The Fold London и розовые брюки клеш с черными лампасами от Serena Bute London. Обута герцогиня была в черные сапоги на каблуках, а в руке держала маленький серебристый клатч.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Рыжие волосы Сары были распущены и немного накручены. Герцогиня сделала легкий макияж, подчеркнув глаза, надела серьги-висюльки и драгоценный браслет.

Напомним, недавно в этом же розовом пальто Сара Йоркская позировала в студии во время съемки фотосессии.

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