В розовом пальто, платье и жемчуге: Джилл Байден встретилась с военными и детьми

Джилл Байден встретилась с семьями военных в Центре семейных ресурсов в Форт Драме, штат Нью-Йорк. Этот визит является частью инициативы Байдена "Объединение усилий" по поддержке семей военных и ветеранов, опекунов и пострадавших.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди также встретилась с детьми в Центре развития детей Саут-Рива-Ридж в Форт-Драме. Школьники вручили миссис Байден открытки Hearts and Crafts, которые будут представлены на выставке ко Дню святого Валентина в Белом доме.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

В этот день Джилл продемонстрировала нежный монохромный аутфит. На ней было розовое платье миди и элегантное розовое пальто А-силуэта.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Сняв верхнюю одежду, первая леди предстала в приталенном розовом жакете. Наряд она сочетала с черным шарфом и черными замшевыми сапогами на стойких каблуках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден сделала укладку с легкими локонами, макияж с блестящими тенями на веках, украсила уши жемчужными серьгами, шею – длинным ожерельем.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден отдала в дар в Национальный музей американской истории свои инаугурационные образы. Эти луки войдут в коллекцию личных вещей первой леди США, где представлено 27 платьев.

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