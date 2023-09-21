В розовом плаще и брюках: первый светский выход Сары Йоркской после перенесенной мастэктомии

Это ее первые выезд из Великобритании после перенесенной операции по удалению рака молочной железы.

Сара посетила организации "Дочери за Землю", "Жизненные голоса" и запуск кампании Международного центра исследований по проблемам женщин, где появилась в длинном розовом плаще из веганской кожи Alice + Olivia, широких брюках в тон и синей блузке The Fold London. У герцогини был насыщенный макияж на лице и лаконичные золотые серьги в ушах.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Также она посетила другое мероприятие в Нью-Йорке, на котором вручила награду звезде "Секса в большом городе" Кристин Дэвис.

"Как давний посол Фонда "Идеальный мир", я с гордостью вручила на прошлой неделе премию Фонда "Идеальный мир" 2023 филантропу, актрисе и продюсеру Кристин Дэвис за ее работу в качестве покровителя Фонда дикой природы Шелдрика и в качестве посла доброй воли с УВКБ ООН, Агентство ООН по делам беженцев. Спасибо, Кристин, за твой вклад в сохранение дикой природы нашей планеты. Молодец и поздравляю!", - написала в подписи под совместными снимками герцогиня Йоркская.

Напомним, ранее Сара Йоркская поделилась подробностями после мастэктомии.

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