В розовом платье и белом жакете: яркий аутфит пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер гармонично соединила вещи в новом образе.
Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – провела очередной брифинг в Вашингтоне.
Перед журналистами она предстала в новом ярком образе. Карин сочетала белый жакет с розовым платьем со скрытыми пуговицами и поясом на талии. Эти цвета выглядели гармонично в ее аутфите.
Аксессуары у Жан-Пьер неизменны – ее любимые золотые серьги-пусеты и деликатная подвеска с бриллиантом на золотой цепочке.
Напомним, ранее Карин Жан-Пьер пришла к журналистам в костюме травяного оттенка и топе с V-образным вырезом.
Читайте также: