В розовом платье и белом жакете: яркий аутфит пресс-секретаря Байдена

Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – провела очередной брифинг в Вашингтоне.

Перед журналистами она предстала в новом ярком образе. Карин сочетала белый жакет с розовым платьем со скрытыми пуговицами и поясом на талии. Эти цвета выглядели гармонично в ее аутфите.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Аксессуары у Жан-Пьер неизменны – ее любимые золотые серьги-пусеты и деликатная подвеска с бриллиантом на золотой цепочке.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Карин Жан-Пьер пришла к журналистам в костюме травяного оттенка и топе с V-образным вырезом.

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