В розовом платье и цветочной маске: 81-летняя спикер Палаты представителей США в Лиссабоне

В розовом платье и цветочной маске: 81-летняя спикер Палаты представителей США в Лиссабоне

Нэнси Пелоси в красивом образе появилась в Португалии.

Сегодня, 11 октября, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси приняла участие в сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Лиссабоне.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Там она встретилась с премьер-министром Португалии Антониу Костой и спикером парламента Португалии Эдуардо Ферро Родригешем.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Выглядела госпожа Пелоси великолепно. Она надела розовое платье по фигуре длинной чуть ниже колена и розовые туфли. Политик сверкнула стройными ногами в этом луке.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Волосы Пелоси аккуратно уложила, сделала макияж смоки-айс и надела на лицо яркую маску с цветочным принтом.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Аутфит она дополнила элегантными золотыми серьгами, ожерельем, браслетом с синими камнями и кольцом с изумрудом.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Нэнси Пелоси / Associated Press

Пелоси любит одеваться ярко. Ранее она выходила в свет в пурпурном костюме, который состоял из жакета и прямых брюк, и белом топе. К жакету была прикреплена золотая брошь.

Нэнси Пелоси / Associated Press

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