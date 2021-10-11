В розовом платье и цветочной маске: 81-летняя спикер Палаты представителей США в Лиссабоне

Нэнси Пелоси в красивом образе появилась в Португалии.
Сегодня, 11 октября, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси приняла участие в сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Лиссабоне.
Там она встретилась с премьер-министром Португалии Антониу Костой и спикером парламента Португалии Эдуардо Ферро Родригешем.
Выглядела госпожа Пелоси великолепно. Она надела розовое платье по фигуре длинной чуть ниже колена и розовые туфли. Политик сверкнула стройными ногами в этом луке.
Волосы Пелоси аккуратно уложила, сделала макияж смоки-айс и надела на лицо яркую маску с цветочным принтом.
Аутфит она дополнила элегантными золотыми серьгами, ожерельем, браслетом с синими камнями и кольцом с изумрудом.
Пелоси любит одеваться ярко. Ранее она выходила в свет в пурпурном костюме, который состоял из жакета и прямых брюк, и белом топе. К жакету была прикреплена золотая брошь.
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