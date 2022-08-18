В розовом платье и цветочных серьгах: королева Маргрете II посетила галерею

Вчера Ее Величество посетила открытие выставки картин в Музее Анри Мартина в Каоре.

82-летняя королева прекрасно выглядела и была одета в розовое платье длины миди в сочетании с белыми босоножками на невысоких каблуках. Волосы королева собрала в пучок, сделала макияж с акцентом на розовые губы, надела серьги в форме ромашек, а к платью пришпилила брошку в виде петуха с бриллиантами и жемчугом.

Маргрете II с интересом рассматривала картины в зале галереи.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы писали, что королева Маргрете II и ее семья отказались от услуг известного бренда из-за войны, которую Россия развязала на территории Украины, а также о том, что сама королева Дании Маргрете II еще в марте 2022 года отреагировала на войну и сделала крупное пожертвование для помощи украинцам. В своей речи Ее Величество вспомнила, как маленькой переживала Вторую мировую войну.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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