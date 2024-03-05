В розовом платье и цветочных серьгах: королева Матильда отправилась в заграничную поездку

Ее Величество королева Матильда встретилась с президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Драманом Уаттарой в Абиджане. Бельгийская королева находится с визитом в Кот-д’Ивуар в качестве Защитника ООН по Целям устойчивого развития.

В этот день на 51-летней королеве было платье с цветочным принтом и поясом нежного розового цвета от Oscar de la Renta. К наряду Матильда подобрала клатч Delvaux бледно-розового цвета и туфли-лодочки в тон на каблуках. В ушах у Матильды были светлые цветочные серьги, она сделала легкий макияж немного подчеркнув губы розовым блеском, а на запястье у нее был любимый золотой браслет и часы. На пальце у Ее Величества сверкало помолвочное кольцо с сапфиром.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлый свой выход Матильда продемонстрировала полностью серый аутфит.

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