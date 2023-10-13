В розовом платье и цветочных слингбэках: эффектная Джилл Байден на ивенте в Белом доме

Джилл Байден приняла участие в мероприятии Girls Leading Change, организованном в честь Международного дня девушек. Ивент прошел в восточной комнате Белого дома в Вашингтоне.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там первая леди продемонстрировала эффектный яркий аутфит. На ней было розовое платье миди с длинными рукавами и имитированным поясом на талии. Наряд прекрасно сидел на подтянутой фигуре Джилл.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Образ супруга президента дополнила белыми слингбэками J'adior от Dior с цветочным принтом и надписями.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден сделала красивую укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах, уши украсила серьгами с жемчугом, шею – подвесками на цепочках, а руки – золотыми браслетами, часами и кольцами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, на встречу с супругами Зеленских Джилл Байден одела обтягивающее синее платье длины миди с округлым воротником, рукавами три четверти и декоративными пуговицами в зоне декольте.

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