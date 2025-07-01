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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В розовом платье и лакированных туфлях: президент Швейцарии в нежном образе встретилась с Макроном

Карин Келлер-Зуттер выбрала для встречи с французским коллегой наряд нежного красивого цвета.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Карин Келлер-Зуттер

Карин Келлер-Зуттер

Федеральная президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер с официальным визитом приехала в Париж. У Елисейского дворца ее встретил президент Франции Эммануэль Макрон.

Карин Келлер-Зуттер и Эммануэль Макрон

Карин Келлер-Зуттер и Эммануэль Макрон

Карин Келлер-Зуттер и Эммануэль Макрон

Карин Келлер-Зуттер и Эммануэль Макрон

Госпожа Келлер-Зуттер появилась там в нежном образе. На ней было розовое платье миди прямого силуэта с короткими рукавами и резинкой и драпировкой с одной стороны.

Карин Келлер-Зуттер

Карин Келлер-Зуттер

Президент сделала аккуратную укладку, макияж с розовой помадой, уши украсила золотыми серьгами-цветами, шею — золотой цепочкой, а руки — браслетом с камнями, белыми часами и золотым кольцом.

Карин Келлер-Зуттер и Эммануэль Макрон

Карин Келлер-Зуттер и Эммануэль Макрон

Карин Келлер-Зуттер и Эммануэль Макрон

Карин Келлер-Зуттер и Эммануэль Макрон

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