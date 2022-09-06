В розовом платье и лодочках: Кэрри Джонсон пришла поддержать мужа Бориса во время его прощальной речи

Сегодня экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил на Даунинг-стрит со своей прощальной речью.

Его супруга Кэрри Джонсон пришла, чтобы поддержать мужа в столь важный день. Теперь Джонсон отправится в Балморал вместе с новоизбранным премьер-министром Лиз Трасс на встречу к Ее Величеству королеве Елизавете II, где монарх проведет аудиенцию.

Кэрри Джонсон / Фото: Associated Press

34-летняя Кэрри была сегодня облачена в платье цвета фуксии от бренда Harmur. Наряд с интересным акцентом на поясе и с мелким цветочным принтом отлично гармонировал с несколькими золотыми украшениями на шее Кэрри, золотыми серьгами-кольцами и дневным макияжем. Обута миссис Джонсон была в бежевые туфли-лодочки из замши.

Борис Джонсон был в сером классическом костюме, надел белую рубашку и голубой галстук. Его прическа, как всегда, выглядела очень запоминающейся.

Кэрри Джонсон / Фото: Associated Press

Борис и Кэрри Джонсон / Фото: Associated Press

Борис и Кэрри Джонсон / Фото: Associated Press

Ожидаем Лиз Трасс на аудиенции у королевы Елизаветы II. Лиз стала третьей женщиной на этой должности после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй и стала 15-м премьер-министром Ее Величества.

Борис и Кэрри Джонсон / Фото: Associated Press

Борис и Кэрри Джонсон / Фото: Associated Press

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