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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В розовом платье и мюлях: Ребел Уилсон сходила с женой на Уимблдонский турнир

Ребел Уилсон и ее супруга Рамона Агрума посетили второй день Уимблдонского теннисного турнира.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Рамона Агрума и Ребел Уилсон

Рамона Агрума и Ребел Уилсон / © Getty Images

Женщин запечатлели фотографы по пути во Всеанглийский Рамона Агрума и Ребел Уилсони крокета в Лондоне. Ребел была одета в кружевное розовое платье-рубашку и обута в белые мюли на каблуках с золотыми заклепками. В руках австралийка держала солнцезащитные очки, ее белокурые волосы были собраны в высокую прическу, а на лице был макияж.

Ее супруга Рамона надела полосатое макси-платье и удлиненную рубашку, ее талию подчеркивал белый пояс, обута она была в бежевые босоножки на плоской подошве и в руках держала маленькую бежевую сумку.

Рамона Агрума и Ребел Уилсон / © Getty Images

Рамона Агрума и Ребел Уилсон / © Getty Images

Ранее мы писали, что на Уимблдоне появилась актриса Джессика Альба. Актриса приехала в нежном женственном аутфите. На ней было белое платье с голубым флористическим принтом, глубоким V-образным вырезом, короткими рукавами и белыми пуговицами.

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

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