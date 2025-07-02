В розовом платье и мюлях: Ребел Уилсон сходила с женой на Уимблдонский турнир

Рамона Агрума и Ребел Уилсон / © Getty Images

Реклама

Женщин запечатлели фотографы по пути во Всеанглийский Рамона Агрума и Ребел Уилсони крокета в Лондоне. Ребел была одета в кружевное розовое платье-рубашку и обута в белые мюли на каблуках с золотыми заклепками. В руках австралийка держала солнцезащитные очки, ее белокурые волосы были собраны в высокую прическу, а на лице был макияж.

Ее супруга Рамона надела полосатое макси-платье и удлиненную рубашку, ее талию подчеркивал белый пояс, обута она была в бежевые босоножки на плоской подошве и в руках держала маленькую бежевую сумку.

Рамона Агрума и Ребел Уилсон / © Getty Images

Ранее мы писали, что на Уимблдоне появилась актриса Джессика Альба. Актриса приехала в нежном женственном аутфите. На ней было белое платье с голубым флористическим принтом, глубоким V-образным вырезом, короткими рукавами и белыми пуговицами.

Реклама

Джессика Альба / © Getty Images