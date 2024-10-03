В розовом платье и на каблуках: королева Бельгии Матильда посетила симпозиум

Королева Бельгии Матильда привлекла внимание ярким нарядом в Брюсселе.
Ее Величество посетила "Второй симпозиум Ее Величества Королевы". Мероприятие было посвящено психическому здоровью пожилых людей и организованно Королевской медицинской академией Бельгии.
На симпозиуме королева выступила с вступительной речью, поскольку она является почетным членом этой организации.
Она появилась в ярко-розовом платье лаконичного фасона. У наряда были рукава три четверти и подчеркнутая талия. Дополнила она его бежевыми туфлями и клатчем. Макияжа на лице у женщины практически не было, но вот украшения она к образу добавила - украсила запястья золотыми часами и браслетами.
Но пока Матильда блистала в Брюсселе, то другая королевская особа - королева Нидерландов Максима - посетила мероприятие в городе Нордвейк. Она появилась на космической выставке.
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