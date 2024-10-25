В розовом платье и нюдовых лодочках: королева Летиция с семьей приехала на аудиенцию

Король и королева Испании вместе с принцессой Астурийской и инфантой Софией принимают на аудиенции лауреатов премии 2023 года в отеле La Reconquista в Овьедо.
Этот прием является частью мероприятий, предшествующих церемонии вручения премии принцессы Астурийской 2024 года.
Королева Летиция выбрала для нового выхода твидовое розовое платье миди с французскими рукавами и бахромой на манжетах и талии, сочетая наряд с нюдовыми туфлями-лодочками на низких каблуках. Образ королевы дополняли серьги-висюльки, насыщенный макияж и любимое кольцо Coreterno.
Ее муж король Филипп VI надел синий костюм, белую рубашку и галстук в горох. Принцесса Леонор надела короткое твидовое платье в сочетании с плотными черными колготами и туфлями-лодочками, а ее сестра инфанта София была в синем коротком платье в горох с бантом на талии и синих замшевых балетках.
Семейство с удовольствием позировало фотографам на светском мероприятии. Напомним, накануне королева Летиция появилась на гала-вечере посвященной премии в синем платье миди и выглядела роскошно.
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