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В розовом платье и нюдовых лодочках: королева Летиция с семьей приехала на аудиенцию

В розовом платье и нюдовых лодочках: королева Летиция с семьей приехала на аудиенцию

Король Филипп VI и королева Летиция с дочерьми принцессой Леонор и инфантой Софией / Фото: Getty Images

Король и королева Испании вместе с принцессой Астурийской и инфантой Софией принимают на аудиенции лауреатов премии 2023 года в отеле La Reconquista в Овьедо.

Этот прием является частью мероприятий, предшествующих церемонии вручения премии принцессы Астурийской 2024 года.

Королева Летиция выбрала для нового выхода твидовое розовое платье миди с французскими рукавами и бахромой на манжетах и ​​талии, сочетая наряд с нюдовыми туфлями-лодочками на низких каблуках. Образ королевы дополняли серьги-висюльки, насыщенный макияж и любимое кольцо Coreterno.

Испанская королевская семья / © Getty Images
Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Ее муж король Филипп VI надел синий костюм, белую рубашку и галстук в горох. Принцесса Леонор надела короткое твидовое платье в сочетании с плотными черными колготами и туфлями-лодочками, а ее сестра инфанта София была в синем коротком платье в горох с бантом на талии и синих замшевых балетках.

Король Филипп VI и королева Летиция с дочерьми принцессой Леонор и инфантой Софией / © Getty Images
Король Филипп VI и королева Летиция с дочерьми принцессой Леонор и инфантой Софией / Фото: Getty Images

Семейство с удовольствием позировало фотографам на светском мероприятии. Напомним, накануне королева Летиция появилась на гала-вечере посвященной премии в синем платье миди и выглядела роскошно.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

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