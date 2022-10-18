В розовом платье и с цветочной сумкой: королева Летиция на встрече с мэром Берлина

Король Испании Филипп VI и королева Летиция все еще пребывают с официальным визитом в Германии.

Сегодня королевская чета встретилась с мэром Берлина Франциской Гиффи. Троицу запечатлели возле Бранденбургских ворот.

Король Филипп VI и королева Летиция / Фото: Getty Images

Король и королева Испании совершают государственный визит в Федеративную Республику Германия 17, 18 и 19 октября. Помимо институциональной части в столице, в программу включен визит во Франкфурт на открытие Книжной ярмарки и посещение Европейского центрального банка.

На встрече с мэром Берлина королева Летиция появилась в розовом платье миди и пальто цвет кемел, которое набросила на плечи. Наряд Ее Величество сочетала с бежевой сумкой с цветочным принтом и туфлями-лодочками в тон на каблуках.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

У Летиции были распущены волосы, а на лице был легкий дневной макияж. Также она, как и король Филипп, держала в руках зонтик, так как шел дождь.

Мэр города Берлин была одета в прямое пальто цвета морской волны под которым виднелось черное платье, а к нему Франциска подобрала туфли в тон на каблуках.

Напомним, вчера на вечерний прием королева Летиция прибыла в красном платье с кейп-накидкой от Stella McCartney и затмила своим образом даже первую леди Германии.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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