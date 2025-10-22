ТСН в социальных сетях

В розовом платье и серебристых колготах: Амелия Виндзор сходила на вечеринку

Британская аристократка леди Амелия Виндзор посетила вечеринку и похвасталась в своем блоге новым образом.

Ольга Кузьменко
Амелия Виндзор

Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

Девушка опубликовала снимок, на котором запечатлена в коротком розовом платье из твида и серебристых колготах, а обута в черные туфли с бантами. Образ свой девушка дополнила серебристой сумкой, подвеской на шее, часами на запястье и несколькими браслетами, волосы распустила и сделала макияж.

Леди Амелия написала, что присутствовала на вечеринке @bazaaruk в честь ежегодного выпуска журнала, посвященного искусству, наполненного дискуссиями и интервью с художниками, кураторами и коллекционерами со всего мира искусства».

Кстати, это платье девушка уже носила на вечеринке в Кенсингтонском саду, только тогда она сочетала его с босоножками.

Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

В прошлый свой выход Амелия Виндзор появилась на мероприятии в небесно-голубом платье с цветочной аппликацией длины до колен, когда приехала на показ Susan Fang в рамках Недели моды в Лондоне.

