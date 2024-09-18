В розовом платье и шляпе-таблетке: принцесса Лаурентин на открытии государственного парламента

Принцесса Лаурентин появилась на публике в розовом макси-платье с рукавами-кльош с кружевной отделкой и такой же кружевной горловиной. Образ свой Лаурентин дополнила шляпой-таблеткой и остроносыми туфлями-лодочками на каблуках. А также серьгами-висюльками, несколькими кольцами на пальцах, бриллиантовым браслетом на запястье и красным маникюром.

Принц Константин, как и его старший брат король Виллем-Александр был во фраке. Он также надел полосатые штаны, серый жилет, белую рубашку и серый галстук в принт.

Принцесса Лаурентин и принц Константин / Фото: Getty Images

На торжественном мероприятии в Гааге также появились и дочери короля и королевы – принцесса Катарина-Амалия и принцесса Алексия.

Принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

Принцесса Алексия / Фото: Getty Images

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