В розовом платье и слингбэках в тон: королева Летиция повторила образ четырехлетней давности

Королева Летиция / © Getty Images

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Ее Величество является почетным президентом «Fundacion FAD Juventud», и присутствовала сегодня на заседании Совета попечителей учреждения, на котором рассматривались основные проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди.

Летиция появилась на рабочей встрече в розовом платье-рубашке с оборками на подоле и тонким поясом-шнурком от Hugo Boss из шелкового жоржета. Платье королева уже носила в июне 2021 года во время открытия выставки, «Берлангиано, Луис Гарсиа Берланга (1921-2021)» в Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева завершила образ туфлями-слингбэками из розовой кожи на каблуках и серьгами-висюльками с турмалинами, кварцом и агатом в золоте и надела свое любимое кольцо Coreterno. Волосы Летиции были распущены и уложены на бок легкими волнами, а макияж на лице выполнен в привычных розовых оттенках.

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Напомним, мы собрали для вас шесть образов королевы Летиции, которые подойдут для летнего отпуска и, которые можно взять себе на заметку.

Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Associated Press