В розовом платье и слингбэках в тон: королева Летиция в весенеем образе появилась на церемонии

Король Филипп VI и королева Летиция вернулись к работе после непродолжительных пасхальных каникул.

Сегодня супруги присутствовали на церемонии вручения Золотой медали за заслуги в области изобразительного искусства во Дворце конгрессов в Кадисе.

Королева Летиция выбрала для этого выхода бело-розовое платье в мелкий принт с V-образным вырезом, рукавами-буфами с подплечниками и глубоким вырезом спереди от бренда Lady Pipa. В нем же королева появлялась на вручение премии Сервантеса в 2023 году.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Наряд королева дополнила розовыми слингбэками от Carolina Herrera и белой сумкой от итальянского бренда Furla. Летиция распустила и слегка накрутила волосы, надела серьги-висюльки от Tous, сделала насыщенный макияж глаз и немного подчеркнула губы.

Ее супруг король Филипп VI был в темно-сером костюме в тонкую полоску, белой рубашке и с розовым галстуком в принт, который он явно подобрал к наряду королевы.

Король Филипп VI и королева Летиция / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что королева Летиция и король Филипп VI усиливают охрану для своей старшей дочери – наследной принцессы Леонор.

Читайте также: